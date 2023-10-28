الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "التصعيد غير المسبوق في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، ودعا مجدداً إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.

أشار غوتيريس خلال زيارته إلى الدوحة إلى أنه "للأسف بدلاً من الهدنة، فوجئنا بتصعيد غير مسبوق في القصف والنتائج المدمرة، مما يقوض الأهداف الإنسانية".

وأضاف أنه يتعين تغيير هذا الوضع، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري، والإفراج عن الرهائن دون قيد أو شرط، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، محذراً من أن "كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا".

وكان رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل دعا يوم السبت إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.

وأشار بوريل إلى أن غزة معزولة تماماً عن العالم وتتعرض لقصف متواصل، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين بما في ذلك الأطفال.

وأكد أن هذا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى وقف الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار التصعيد في غزة، حيث تواصلت المعارك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

إقرأ أيضًا:

وزير الخارجية الإسرائيلي: استدعاء مبعوثين لدى تركيا بعد تصريحات أنقرة