النصر يتخطى الفيحاء بثلاثية ويرتقي إلى وصافة دوري روشن

فاز النصر على مضيفه الفيحاء بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي، ليرتقي إلى وصافة جدول الترتيب.

وتقدم النصر بهدفين عن طريق أندرسون تاليسكا في الدقيقتين 50 و61.

لكن حسين الشويش سجل هدف الفيحاء في الدقيقة 66، فيما سجل أوتافيو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 74 ليؤمن الانتصار.

ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف غريمه المتصدر الهلال.

أما الفيحاء فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز أبها على ضيفه الشباب بنتيجة 2-1.

وتقدم أبها عن سعد بقير في الدقيقة 73، قبل أن يدرك فهد المولد التعادل للشباب بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 82 سجل كريتشوفياك الهدف الثاني لأبها.

ورفع أبها رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.