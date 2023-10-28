أرسنال يكتسح شيفيلد.. ونكيتياه يسجل “هاتريك”

اكتسح أرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بفضل الهاتريك الذي أحرزه إدوارد نيكيتياه.

نيكتياه سجل 3 أهداف في الدقائق 28 و50 و58، فيما أضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 88، واختتم تاكييرو تومياسو الخماسية في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام هوتسبير المتصدر، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة فقط في المركز العشرين والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بورنموث على بيرنلي 2 /1.

وتقدم تشارلي تايلور لبيرنلي في الدقيقة 11، قبل أن يدرك أنطوان سيمنيو التعادل لبورنموث في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 76 سجل فيليب بيلينج الهدف الثاني لبورنموث.

ورفع بورنموث رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).