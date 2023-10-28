“نحن على الطريق الصحيح”.. ماذا قال تين هاج قبل ديربي مانشستر؟

أكد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أن على فريقه المضي في طريقه إذا اراد أن يحقق فوزا كبيرا في موسمه على حساب غريمه التقليدي مانشستر سيتي في الديربي، الذي يقام غدًا الأحد.

ويسعى فريق المدرب بيب جوارديولا، الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، للفوز على مانشستر يونايتد الذي حقق الفوز في آخر 3 مباريات خاضها.

وقال تين هاج، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت ونقلت وسائل الإعلام البريطانية تفاصيله، "نحن على الطريق الصحيح، ولدينا طريقا لنمضي فيه".

وأوضح "على سبيل المثال مباراتنا خارج أرضنا أمام أرسنال، وكذلك أول 30 دقيقة أمام بايرن ميونيخ خارج ملعبنا، لكن يجب علينا أن نؤدي بنفس الشكل دائما".

وتابع "لكننا جيدون في الضغط، ولدينا أعلى نسبة استعادة للكرة في الدوري الإنجليزي، لدينا أكبر نسبة استعادة كرة في وسط الملعب في البطولة".

واختتم المدرب الهولندي بقوله "لذلك مثلما ترى لدينا منظومة دفاعية ومنظومة في الضغط، تحدثت قبل ذلك عن الطريقة التي نريد اللعب بها وهذه هي".