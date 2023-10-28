وزير اتصالات الاحتلال: سنمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت

أعلن وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شلومو كرعي، أنهم سيستخدمون كافة الوسائل المتاحة لمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في قطاع غزة بالإنترنت.

هذا جاء في رد منه على إيلون ماسك بعد إعلان الأخير عن دعمه للمنظمات الإغاثية المعترف بها دولياً في قطاع غزة بتوفير خدمات الإنترنت.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبومازن) إن الإحتلال الإسرائيلي رد على القرار الأممي أمس باجتياح بري ومزيد من القصف والتدمير، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف أبو مازن، في كلمة له خلال ترأسه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم من أجل وقف هذا العدوان، وذهبنا لقمم ولمجلس الأمن وطالبنا بإدخال المساعدات ومنع التهجير، ونريد حلاً سياسياً على أساس الشرعية الدولية.

وفي سياق متصل أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "التصعيد غير المسبوق في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، ودعا مجدداً إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.

أشار غوتيريس خلال زيارته إلى الدوحة إلى أنه "للأسف بدلاً من الهدنة، فوجئنا بتصعيد غير مسبوق في القصف والنتائج المدمرة، مما يقوض الأهداف الإنسانية".

وأضاف أنه يتعين تغيير هذا الوضع، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري، والإفراج عن الرهائن دون قيد أو شرط، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، محذراً من أن "كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا".

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