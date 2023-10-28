الفيحاء بينها.. 7 فرق عجز رونالدو عن فك شفرتها في دروي روشن

واصل الفيحاء صموده أمام كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رغم الخسارة في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن دوري روشن للمحترفين.

وتغلب النصر على الفيحاء بنتيجة 3-1، ليرتقي الفريق الأصفر إلى وصافة جدول ترتيب الدوري بعد الجولة 11 من المسابقة.

ورغم ذلك، فشل كريستيانو رونالدو في هز شباك الفيحاء للمباراة الثانية، ليحافظ الفريق على موقعه في قائمة الفرق السبعة التي عجز الدون عن التسجيل في شباكها بالمسابقة.

وواجه رونالدو الفيحاء في أبريل الماضي، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، حيث سدد 4 مرات، منها واحدة فقط في إطار المرمى.

وإلى جانب الفيحاء، هناك 6 فرق أخرى لم تهتز شباكها أمام رونالدو، أبرزها الغريم الهلال.

قائمة الفرق التي لم يزر رونالدو شباكها في دوري روشن حتى الآن

الاتفاق

الفيحاء

التعاون

الهلال

الباطن

الخليج

الاتحاد