البنتاغون: قواتنا لا تشارك بالعمليات البرية في غزة

أعلن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون اليوم السبت أن القوات الأميركية لا تشارك في العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح أن التقارير التي تشير إلى مشاركة 5 آلاف جندي أميركي في العملية البرية غير صحيحة، وأنه لا توجد أي قوات أميركية مشاركة في العمليات البرية في غزة.

منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، كان قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة أرسلت عدداً من مستشاريها العسكريين إلى إسرائيل.

وفي سياق متصل أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "التصعيد غير المسبوق في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، ودعا مجدداً إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.

أشار غوتيريس خلال زيارته إلى الدوحة إلى أنه "للأسف بدلاً من الهدنة، فوجئنا بتصعيد غير مسبوق في القصف والنتائج المدمرة، مما يقوض الأهداف الإنسانية".

وأضاف أنه يتعين تغيير هذا الوضع، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري، والإفراج عن الرهائن دون قيد أو شرط، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، محذراً من أن "كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا".

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