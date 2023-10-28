عادة قديمة مثيرة للجدل.. لماذا يتعمد رونالدو أن يبدو أطول من الجميع؟ (صور)

عاد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، لعادة قديمة مثيرة للجدل في فوز الفريق على الفيحاء في دوري روشن للمحترفين مساء اليوم السبت.

وتمكن النصر من الفوز على مضيفه الفيحاء بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن الجولة 11 من المسابقة، ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 25 نقطة، لكنها يبقى خلف الغريم المتصدر الهلال بفارق 4 نقاط.

ورغم الفوز، إلا أن رونالدو فشل للمرة الثانية في هز شباك الفيحاء، حيث لم يسجل أيضًا في مباراة الفريقين الموسم الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويعد الفيحاء واحد من 7 فرق فشل الدون في هز شباكها في دوري روشن للمحترفين حتى الآن.

لكن أكثر ما أثار الجدل في المباراة هو عادة رونالدو أثناء التقاط الصور التذكارية مع فريقه قبل صافرة البداية.

عدسات الكاميرات التقطتت المهاجم البرتغالي وهو يحاول الوقوف على أطراف أصابعه، كي يبدو أطول من كل زملائه في الفريق، ما يعرّضه لاتهامات الغرور.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحاول رونالدو أن يبدو أطول من جميع زملائه في الفريق، إذ اعتاد على ذلك في تجاربه السابقة.

واعتاد رونالدو الوقوف بهذه الطريقة عند التقاط الصور الجماعية، في محاولة منه لاستعراض طوله، وإيهام المتابعين بأنه أبرز لاعبي الفريق.

الأمر لم يتوقف عند الصور الجماعية التذكارية قبل كل مباراة، وإنما امتد إلى صور الاحتفالات في غرف خلع الملابس، وأيضًا على منصات التتويج بالجوائز.