قطر تعرب عن قلقها البالغ من التوغل البري للاحتلال داخل قطاع غزة

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ من التوغل البري للاحتلال داخل قطاع غزة، وعدته تطوراً خطيراً من شأنه أن يخلف آثاراً أمنية وإنسانية مدمرة في القطاع، لا سيما على سلامة المدنيين والرهائن، كما حذرت من ارتداداته الكارثية على أمن واستقرار المنطقة وجهود الوساطة والتهدئة.

وشددت "الخارجية القطرية"، في بيان اليوم، على أن هذا التوغل يُعد انتهاكاً صارخاً للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات وحماية المدنيين، مطالبةً في هذا السياق بتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للاستجابة للقرار.

وحذّرت من أن التوغل الكارثي داخل قطاع غزة هو جزء من سياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من القطاع، وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة، مما يعني انتهاكاً إسرائيلياً جديداً للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

وفي سياق متصل أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "التصعيد غير المسبوق في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، ودعا مجدداً إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.

أشار غوتيريس خلال زيارته إلى الدوحة إلى أنه "للأسف بدلاً من الهدنة، فوجئنا بتصعيد غير مسبوق في القصف والنتائج المدمرة، مما يقوض الأهداف الإنسانية".

وأضاف أنه يتعين تغيير هذا الوضع، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري، والإفراج عن الرهائن دون قيد أو شرط، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، محذراً من أن "كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا".

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