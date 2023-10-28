مايك بنس ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، يوم السبت، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيرًا إلى أن "هذا ليس وقتي". وجاء إعلان بنس خلال حديثه في الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، حيث أوضح أنه بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قرر تعليق حملته للرئاسة.

ووفقًا للاستطلاعات، تقتصر نوايا التصويت لصالح بنس على 3.8 بالمئة وفق موقع فايف ثيرتي أيت المتخصص. وتكاد آماله في التنافس مع الرئيس السابق دونالد ترامب تكون معدومة، حيث يظهر ترامب الأوفر حظاً للفوز بترشيح حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.

ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه لأي من المرشحين في كلمته التي جاءت مفاجئة للحاضرين.

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