فينالدوم وجراي يقودان الاتفاق لفوز مثير على الوحدة

قاد الثنائي الأجنبي جورجينيو فينالدوم، وديماراي جراي فريقهما الاتفاق لفوز مثير على حساب مضيفه الوحدة بنتيجة 3-2 على ملعب "ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية" مساء اليوم السبت ضمن الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل فينالدوم هدفي الاتفاق الأول والثاني في الدقيقتين 18 و81، لكن كريج جودوين هو الآخر أحرز ثنائية الوحدة في الدقيقتين 37 و51.

واعتقد الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل بهدفين لكل فريق، إلا أن جراي سجل هدف الفوز القاتل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، بعدما عاد إلى سكة الانتصارات، إذ خسر في الجولتين الماضيتين على يد الفتح والرياض.

في المقابل، توقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز العاشر، بعد أن واصل سلسلة نتائجه السلبية بعدم الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، إذ خسر على يد الفتح، والأهلي، وتعادل مع الفيحاء.