وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال رفض توصيل الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة

أكد وزير الاتصالات الفلسطيني، إسحاق سدر أن سلطات إسرائيل رفضت توصيل الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة حتى بعد مراجعة من قبل المنظمات الدولية.

وأوضح سدر أن تعطيل الخدمة تم يدوياً من قبل الإدارة الإسرائيلية، وأن هذه الخطوة تعتبر جريمة ضد الإنسانية، حيث يتم منع الاتصالات والإنترنت تماماً خلال فترة الحرب بهدف منع أي شخص من طلب المساعدة.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبومازن) إن الإحتلال الإسرائيلي رد على القرار الأممي أمس باجتياح بري ومزيد من القصف والتدمير، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف أبو مازن، في كلمة له خلال ترأسه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم من أجل وقف هذا العدوان، وذهبنا لقمم ولمجلس الأمن وطالبنا بإدخال المساعدات ومنع التهجير، ونريد حلاً سياسياً على أساس الشرعية الدولية.

وفي سياق متصل أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "التصعيد غير المسبوق في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، ودعا مجدداً إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.

أشار غوتيريس خلال زيارته إلى الدوحة إلى أنه "للأسف بدلاً من الهدنة، فوجئنا بتصعيد غير مسبوق في القصف والنتائج المدمرة، مما يقوض الأهداف الإنسانية".

وأضاف أنه يتعين تغيير هذا الوضع، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري، والإفراج عن الرهائن دون قيد أو شرط، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، محذراً من أن "كارثة إنسانية تقع أمام أعيننا".

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