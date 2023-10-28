فهد الخثعمي يحقق ميدالية تاريخية للسعودية في بطولة العالم للكاراتيه

حقق لاعب المنتخب السعودي فهد الخثعمي أول ميدالية سعودية في تاريخ بطولات العالم للكاراتيه للكبار، بعد فوزه على لاعب المنتخب الألماني أوزيديمير محمد بنتيجة 3/0 في قتال فردي تحت وزن 67 وحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم ( 26 ) للكبار المقامة حالياً بعاصمة المجر بودابست.

بدأ الخثعمي مشواره في البطولة بمواجهة اللاعب الماليزي سيفانيسان بيلاي وفاز عليه بنتيجة 8/2، ثم واجه بعده اللاعب اليوناني أسكينوس دينايسوس في دور الـ 16 وتجاوزه بنتيجة 5/2.

ووصل الخثعمي لمواجهة لاعب دولة مونتينيغرو في دور الثمانية وخسر المواجهة، ودخل على إثرها في منافسات الميدالية البرونزية، والتي بدأ مشواره فيها بالفوز على اللاعب البرتغالي مينديز جواكيما ليواجه اللاعب الإيطالي دي فيفو جيانلوكا ويواصل مسلسل الانتصارات بالفوز عليه ليقابل الألماني على الميدالية البرونزية ويحقق الفوز عليه بنتيجة 3/0.

من جهته، أشار رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري إلى أن هذا الإنجاز جاء بدعم القيادة وبمتابعة ودعم الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة مؤكدًا أن هذا الإنجاز امتداداً للإنجازات والنهضة الكبيرة التي تعيشها بلادنا ولله الحمد.

وعبر اللاعب فهد الخثعمي عن بالغ سعادته بتحقيق أول ميدالية سعودية في تاريخ اللعبة، مهديًا هذا الإنجاز للقيادة التي قدمت كل شيء للصعود على المنصات وتحقيق الإنجازات.