الاتصالات الفلسطينية تناشد المؤسسات الدولية لإجبار إسرائيل بإعادة خدمات الاتصال والانترنت

ناشدت وزارة الاتصالات الفلسطينية، كل المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية في المنظمات الاهلية المنظمة والمشرفة على قطاع الاتصالات في العالم، بضرورة التدخل الفوري لاجبار سلطات الاحتلال بإعادة خدمات الاتصال والانترنت في غزة.

وأكدت الوزراة، في بيان لها، السبت، أن الانقطاع الكامل للاتصال في غزة الناتج عن الأفعال المتعمدة التي قامت بها سلطات الاحتلال من خارج حدود القطاع خلال العدوان المستمر ، ساهم بتعميق الكارثة الإنسانية بسبب عدم قدرة المواطنين على طلب خدمات الطوارئ والنجدة عند وقوع قصف في مناطقهم.

وأشارت الوزراة إلى أن هذه الممارسات أدت لقطع اتصال طواقم الإسعاف والدفاع المدني فيما بينها ومع مركزها ممتا تسبب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم لاماكن القصف عند وقوعها.

وأوضحت أن ذلك يعني فقدان الكثير من الأرواح ، وكذلك حرمان المدنيين بشكل متعمد من حقهم بالاتصال والاطمئنان على بعضهم البعض بسبب النزوح والقصف المستمر ، شكل حالة من الرعب والخوف، حيث أن هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الاساسية.

وفي سياق متصل أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "التصعيد غير المسبوق في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة"، ودعا مجدداً إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.

أشار غوتيريس خلال زيارته إلى الدوحة إلى أنه "للأسف بدلاً من الهدنة، فوجئنا بتصعيد غير مسبوق في القصف والنتائج المدمرة، مما يقوض الأهداف الإنسانية".

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