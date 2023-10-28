رئاسة الشؤون الدينية: تعذر رؤية الخسوف وراء عدم إقامة صلاتها

لم يتمكن المصلون من أداء صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين، أمس، على خلفية تعذر رؤية خسوف القمر بسبب الغيوم.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في توضيح لها، أن عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين، جاء بسبب تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم.

وأوضحت الرئاسة في بيان رسمي، أن هذا القرار يتوافق مع حديث النبي ﷺ: «إنَّ الشَّمسَ والقمرَ لا ينكسِفانِ لموتِ أحدٍ منَ النَّاسِ، فإذا رأيتُموهُ فقوموا فصلُّوا» [أخرجه ابن ماجه].

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية أنه «بناءً عليه فقد نص الفقهاء وأهل العلم على ذلك، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين».

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