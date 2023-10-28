تركي آل الشيخ يعلن إطلاق موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة، وسط حضور عالمي كبير من نجوم كرة القدم والفنون القتالية، وكذلك الفنانين.

وقال آل الشيخ، في مقطع فيديو تم بثه على الشاشة الرئيسية عقب عروض غنائية وراقصة أداها نجوم عالميون، "أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض".

وأضاف آل الشيخ أنه يعد بموسم استثنائي يلبي أحلام وطموحات الجميع.

وكانت هيئة الترفيه أعلنت في وقت سابق أن الحدث الرئيس لحفل الافتتاح هو "نزال أشهر رجل على وجه الأرض" بين فرانسيس أنجانو، بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل، ونظيره تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل.

وفي نزال قوي ومثير فاز الملاكم JACK MCGANN بجدارة ضمن أول نزالات الـ Undercard Fight في حفل افتتاح الموسم، وفي ثاني نزالات الـ Undercard Fight بين CARLOS TAKAM VS MARTIN BAKOLE فاز الملاكم MARTIN BAKOLE ، كما فاز الملاكم MAKHMUDOV على ANTHONY WRIGHT في رابع نزالات الـ Undercard.