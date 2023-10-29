افتتاح موسم الرياض.. فيوري يُسقط أنجانو في نزال الأشرس في العالم

فاز بطل العالم للوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري على مقاتل فنون القتال المختلطة الكاميروني فرانسيس أنجانو بقرار منقسم بين الحكام في نزال تحت عنوان "أشرس رجل في العالم"، الذي أقيم في حفل افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

واستطاع أنجانو إسقاط فيوري في الجولة الثالثة، لكن البطل البريطاني تمكن من الاستمرار رغم اهتزازه ليستكمل النزال حتى الجولة العاشرة ويحسم النزال بالنقاط لصالحه.

ويعد فيوري من أشهر الملاكمين في العالم، وهو إنجليزي من مواليد مدينة مانشستر، يلعب ضمن فئة الوزن الثقيل، وفاز بعدة بطولات أهمهما بطولة رابطة الملاكمة العالمية، وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة، إضافة إلى بطولة المجلس العالمي للملاكمة.

ولم يعرف فيوري الخسارة على الإطلاق في نزالات الملاكمة التي خاضها، حيث شارك بـ 34 نزالًا خلال مسيرته الطويلة، حقق خلالها 33 انتصارًا مع تعادل واحد، وفاز خلال 24 نزالًا بالضربة القاضية الفنية.

في المقابل، فإن فرانسيس أنجانو هو مقاتل فنون قتالية مختلطة، ذو أصول كاميرونية ويحمل الجنسية الفرنسية، وهو أيضًا ملاكم محترف وقع حاليًا مع دوري المقاتلين المحترفين، كما نافس في فئة الوزن الثقيل في رياضة "يو إف سي" حيث كان بطلًا للوزن الثقيل قبل رحيله عن المنظمة.

وقبل انطلاق النزال، كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن افتتاح موسم الرياض، وسط حضور عالمي كبير من نجوم كرة القدم والفنون القتالية، وكذلك الفنانين.

وقال آل الشيخ، في مقطع فيديو تم بثه على الشاشة الرئيسية عقب عروض غنائية وراقصة أداها نجوم عالميون، "أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض".

وأضاف أنه يعد بموسم استثنائي يلبي أحلام وطموحات الجميع.