القبض على شخص لترويجه مواد مخدرة في الرياض

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على شخص لترويجه مواد مخدرة.

وذكرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، في بيان لها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أنها ضبطت مع الشخص وهو مواطن نحو 2 كيلوجرامات من مخدر الحشيش و3311 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لترويجه مواد مخدرة.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/N7fH2mwhtU — الأمن العام (@security_gov) October 29, 2023

وحثت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.