جامعة القصيم تتقدم في تصنيف التايمز الدولي لعام 2024

تقدمت جامعة القصيم في تصنيف التايمز الدولي للتخصصات بين الجامعات العالمية 2024، شملت المراكز التي تقدمت فيها الجامعة، 8 تخصصات أكاديمية بالجامعة، منها ثلاثة تخصصات تدخل التصنيف للمرة الأولى، وجاءت ضمن أفضل 601 جامعة عالمية، وذلك استمرارًا لجهود الجامعة التطويرية في كافة برامجها الأكاديمية.

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وظهرت تخصصات الجامعة في 8 مجالات من أصل 11 مجالاً، تندرج تحت تصنيف التايمز للتخصصات، وقفزت إلى مراتب متقدمة وهي: تخصصات الهندسة إلى المرتبة 251 عالميًا بعد أن كانت 601، وتخصصات علوم الحاسب 301 عالميًا بعد أن كانت 601، والطب والصحة 401 بعد أن كانت 601، وعلوم الحياة 501 عالميًا بعد أن كانت 601، والعلوم الأساسية البحتة 601 عالميًا بعد أن كانت 801، وجاءت التخصصات التي تم تصنيفها للمرة الأولى التعليم والتربية وحققت 251 والثاني محليًا، والعلوم الاجتماعية 501، والأعمال والاقتصاد 501.

معايير تصنيف التايمز للجامعات الدولية

ويستند تقييم تصنيف التايمز للجامعات الدولية على 5 معايير رئيسة ترتكز ابتداءً بمعيار البيئة التعليمية، من خلال تقييم واقع التعليم في الجامعة عمومًا وفي التخصص الأكاديمي خصوصًا، باستخدام عدة مؤشرات فرعية كسمعتها الأكاديمية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس، ونسبة طلبة الدراسات العليا، وطلبة البكالوريوس، والدخل المؤسسي.

ويرتكز التصنيف ثانيًا على معيار البيئة البحثية بالجامعة عبر مؤشرات عدد الأبحاث والسمعة البحثية والدخل الناتج من العملية البحثية، وثالثًا معيار قياس جودة البحث العلمي ومن مؤشراته، معدلات الاستشهاد وقوة وتميز النتاج البحثي للجامعة أو التخصص، ورابعًا على معيار النظرة الدولية للجامعات ومن مؤشراته: الشراكات الدولية بحثيًا وأعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الدوليين في ذات التخصص، وخامسًا معيار التميز في مجالات الابتكار والدخل.

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يذكر أن جامعة القصيم قد حققت العديد من المنجزات في مختلف التصنيفات العالمية منها، تقدمها 400 مركز في تصنيف التايمز الدولي الخاص بالجامعات، محققة المركز الـ 801 دوليًا، وذلك استمرارًا لظهورها بالتصنيف من بين 1900 جامعة دولية مصنفة.