إنجاز نادر ينتظر محمد صلاح ضد نوتنجهام فورست

سيحقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول إنجازًا نادرًا في تاريخ الريدز إذا سجل في مرمى نوتنجهام فورست اليوم الأحد.

ويستضيف ليفربول نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "أنفيلد" في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

سجل صلاح في جميع مباريات الريدز الأربع على أرضه في الدوري الإنجليزي حتى الآن في الموسم الحالي 2023-2024، ضد بورنموث وأستون فيلا ووست هام يونايتد ومؤخرًا إيفرتون.

ووفقا للموقع الرسمي للريدز، إذا تمكن صلاح من مواصلة سلسلته التهديفية في أنفيلد ضد نوتنجهام، فسيصبح ثالث لاعب في تاريخ النادي يسجل في كل من المباريات الخمس الافتتاحية في الدوري المحلي لهذا الموسم.

وسبق صلاح في تحقيق ذلك الإنجاز كل من هاري تشامبرز في عام 1922، قبل أن يمر 65 عامًا ليكرر جون ألدريدج الإنجاز نفسه في عام 1987.

وفي سياق متصل، يمكن لصلاح تحقيق إنجاز شخصي آخر غير مسبوق في مسيرته خلال مواجهة نوتنجهام.

وأحرز صاحب الـ31 عاما هدفين في كل من آخر مباراتين لليفربول في الدوري، ولم يسبق له أن سجل هدفين أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.