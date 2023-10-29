الأخبار المحلية

السعودية تعزي مصر في ضحايا حادث “القاهرة – الإسكندرية” المروع

29 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

عبّرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، صباح اليوم الأحد، عن خالص تعازي وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر من جرّاء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص بسبب وقوع حادث تصادم في طريق "القاهرة - الإسكندرية".

وتعبّر السفارة عن تضامن المملكة مع جمهورية مصر وشعبها الشقيق من جرّاء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 