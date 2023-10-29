السعودية تعزي مصر في ضحايا حادث “القاهرة – الإسكندرية” المروع

عبّرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، صباح اليوم الأحد، عن خالص تعازي وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر من جرّاء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص بسبب وقوع حادث تصادم في طريق "القاهرة - الإسكندرية".

خالص #العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم طريق (القاهرة - الإسكندرية) pic.twitter.com/PXpOU2BjUm — سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) October 29, 2023

وتعبّر السفارة عن تضامن المملكة مع جمهورية مصر وشعبها الشقيق من جرّاء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.