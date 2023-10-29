الفالح: 15% من الميزانية السعودية ينفق على الصحة.. ونطمح للمزيد

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن 15% من ميزانية المملكة ينفق على الصحة، مؤكدا أنها تستهدف إنفاق المزيد في هذا المجال الحيوي.

وأضاف خلال ملتقى الصحة العالمي بالرياض، اليوم الأحد، أن القطاع الخاص لدور كبير بمجال الرعاية الصحية، ونطمح أن يكون 45% من عدد الأسرة في المستشفيات بالمملكة تابعة للقطاع الخاص.

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وأشار إلى أن مجال الأدوية هو المجال الأكثر فرصا للاستثمار بالمملكة خلال الفترة الحالية.

وأشاد وزير الاستثمار خالد الفالح، بما تقوم به بعض شركات التأمين (التعاونية وبوبا) للدخول إلى مجال العلاج والوقاية من خلال إطلاق عيادات رعاية أولية خاصة بها.

وبين الفالح أن المملكة بدأت بالفعل في صناعة الأجهزة الطبية (أجهزة التنفس الصناعي)، التي يتم عمل التجارب السريرية لها داخل المملكة، استعدادا لطرحها بالأسواق.