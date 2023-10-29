ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني.. وغيابه يصل لشهرين

أعلن نادي ريال مدريد أن لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني يعاني من كسر إجهادي في مشط القدم اليسرى الثاني، وهو ما سيبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

وكان أوريلين تشواميني شارك بشكل أساسي في مباراة ريال مدريد أمام مضيفه برشلونة في الكلاسيكو، الذي حسمه الفريق الملكي بفوز قاتل 2-1 في قمة منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا أوريليان تشواميني من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص وجود كسر إجهاد غير كامل في مشط القدم الثاني لقدمه اليسرى. في انتظار مزيد من التطورات".

Así salía ayer @atchouameni tras el partido. Hoy se ha confirmado tras realizarle pruebas que tiene una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo.

La recuperación podría ser de más de 1 mes pic.twitter.com/cowu1QqiFx — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) October 29, 2023

ويعد ذلك بمثابة ضربة موجهة ريال مدريد، خاصةً بعدما أثبت اللاعب الفرنسي نفسه كلاعب أساسي بلا منازع خلال الموسم الجالي، بعد موسم أول متابين في العاصمة الإسبانية.

وكان صاحب الـ23 عاما لعب دورا دفاعيا في تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي، ولن يكون لدى ريال مدريد سوى إدواردو كامافينجا كلاعب خط وسط دفاعي خالص يمكنه استبدال تشواميني في هذا التشكيل.

من المفترض أن يعود تشواميني مباشرة مع بداية العام الجديد وفقا للتقارير، لكنه قد يعود قبل ذلك إذا تعافى من الإصابة.

ومن المتوقع أن يغيب تشواميني عن 9 إلى 10 مباريات على الأقل، ويعود في أوائل يناير 2024.