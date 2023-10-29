أسوأ من “كورونا”.. “الصحة العالمية” تحذر من الجائحات الجديدة

حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، من جائحة جديدة في المستقبل "قد تكون أسوأ من كورونا".

ودعا المسؤول الأممي البشر إلى التأهب والاستعداد لمواجهة الأمراض الخطيرة المقبلة دون أن يسيطر عليهم الذعر أو يتجاهلوها.

وأضاف: "لا يجب أن نعيد ارتكاب الأخطاء التي وقعنا فيها في الماضي، لذا، الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تخوض حاليا مفاوضات وتعمل على إعداد اتفاق جديد يتعلق بالوقاية من الأوبئة والاستعداد لها والتصدي لها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على الأنظمة الصحية".

وبمناسبة هذا الحديث، يُلاحظ أن الجائحة القادمة قد تكون أسوأ من "كوفيد-19"، حيث يُتوقع أن يكون مسبب المرض الجديد قادرًا على تقليل عدد السكان بشكل نشط.