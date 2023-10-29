“هيئة العقار” تدعو الملاَّك في 7 أحياء بالرياض للتسجيل في السجل العقاري

دعت الهيئة العامة للعقار، اليوم الأحد ملاك العقارات في 7 أحياء بالرياض وهي: "الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار" إلى تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري"، اعتبارًا من اليوم، كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يستمر التسجيل فيها حتى 29 يناير 2024م.

وأكدتْ الهيئة العامة للعقار في بيان لها اليوم الأحد، أنَّ التسجيل الأول للعقارات يتم بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa/rer-services-ar حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار وهي: "صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك".

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وبينتْ الهيئة أنَّ العقارات المستفيدة في هذه الأحياء تزيد عن 22 ألف عقار، وأنَّ السجلات العقارية التي بدأت تصدر اليوم في هذه الأحياء قد تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الهيئة أنَّ "مركز خدمة مستفيدي السجل العقاري" في رويال مول" بمدينة الرياض يستقبل المستفيدين طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، حيث تم تجهيزه لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات.