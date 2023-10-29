محمد رمضان ردًا على هجوم قناة إسرائيلية: اسمي في العمل القادم أبو عبيدة

وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة إلى إحدى القنوات الإسرائيلية، التي طالبت بمقاطعة أعماله الفنية، بعد دعمه للشعب الفلسطيني.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفيديو الذي نشره قبل أيام دعمًا لغزة، تسبب في هجوم كبير عليه من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأرفق الفنان المصري في الفيديو صورة لدعوات أطلقتها القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب فيها بعدم مشاهدة أعماله ومقاطعته.

ورد رمضان على تلك الدعوات، قائلًا: "رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية؛ اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة (الناطق باسم كتائب القسام)".

كان رمضان قد نشر فيديو، الأسبوع الماضي، عبر من خلاله عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى جميع الجيوش والحكومات العربية.