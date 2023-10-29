أخبار دوليّة

الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى القدس و”الصحة العالمية” تعتبرها مثيرة للقلق العميق

29 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالبها بإخلاء مستشفى القدس فورًا، مشيرة إلى أنه منذ ساعات الصباح الأولى يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى لتدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترًا.

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن قلقه العميق من التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة.

وقال جيبريسوس على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نكرر أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى" محذراً من تعريض حياتهم للخطر، مؤكدًا أن التقارير التي تحدث عنها الهلال الأحمر الفلسطيني عن تهديدات بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في غزة تثير القلق العميق".