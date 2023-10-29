الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى القدس و”الصحة العالمية” تعتبرها مثيرة للقلق العميق

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالبها بإخلاء مستشفى القدس فورًا، مشيرة إلى أنه منذ ساعات الصباح الأولى يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى لتدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 مترًا.

⭕️عاجل: تلقينا الان تهديدات شديدة اللهجة بالاخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه.

منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 متر .

📢يرجى المشاركة ، انقذوا مستشفى القدس 📢 #غزةتحتالقصف#غزة_تباد… pic.twitter.com/3idPGUMOBx — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن قلقه العميق من التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة.

⭕️عاجل: تلقينا الان تهديدات شديدة اللهجة بالاخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه.

منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به في محيط 50 متر .

📢يرجى المشاركة ، انقذوا مستشفى القدس 📢 #غزةتحتالقصف#غزة_تباد… pic.twitter.com/3idPGUMOBx — PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023

وقال جيبريسوس على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نكرر أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى" محذراً من تعريض حياتهم للخطر، مؤكدًا أن التقارير التي تحدث عنها الهلال الأحمر الفلسطيني عن تهديدات بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في غزة تثير القلق العميق".