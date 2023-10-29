رفض استئناف النصر بشأن إيقاف سلطان الغنام

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط بحق سلطان الغنام ظهير أيمن الفريق.

وكان سلطان الغنام حصل على بطاقة حمراء مباشرة لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني خلال مباراة أبها في الجولة التاسعة للدوري السعودي بداية الشهر الحالي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، وذلك في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما تقرر إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واستندت لجنة الانضباط في عقوبتها ضد الغنام إلى تقرير الجواتيمالي ماريو إسكوبار، وذكر فيها أنه أطلق كلمةً، وُصفت بـ"البذيئة".

وتقدم النصر باستئناف بخصوص تقليص عقوبة الظهير الأيمن للفريق، لكن لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي رفضت طلبه.

وبالتالي سيستمر غياب الغنام عن مباريات النصر ضد الاتفاق في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء المقبل، وأخيرا الخليج بالأسبوع الـ12 للدوري يوم 4 نوفمبر المقبل.

وسيكون صاحب الـ27 عاما متاحا بعد ذلك للمشاركة في مباراة الدحيل القطري بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء 7 نوفمبر، على أن تكون عودته بالدوري ضد الوحدة بالجولة الـ13 يوم 11 نوفمبر.