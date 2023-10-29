البنك المركزي: إلغاء ترخيص شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، إلغاء ترخيص شركة "رؤية الوسيط لوساطة التأمين".

ويأتي هذا القرار؛ استنادًا إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بما يتوافق مع هدف دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به، وحماية البيئة الملائمة للأطراف المستفيدة من خدمات التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم، ومنع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.

ويؤكد البنك المركزي السعودي، أهمية أن يكون التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها نظامًا ومتابعة التحديثات الدورية بهذا الشأن، علمًا أنه سيتم متابعة أوضاع الشركات العاملة في القطاع، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل استقرار وحماية القطاع والمتعاملين معه.