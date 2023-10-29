رئيس ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مبابي وهالاند

يخطط رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع صفقات قوية تدعم هجوم "الملكي" خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يخطط بيريز للجمع بين كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، في هجوم ريال مدريد، قبل ترك كرسي الرئاسة.

وأشار البرنامج إلى أن "قصة ريال مدريد ومبابي معروفة للجميع، لكن الحقيقة التي تبدو معقدة لكنها غير مستحيلة أن بيريز يريد التوقيع أيضًا مع هالاند ليزامل نجم باريس في سانتياجو برنابيو".

وكانت تقارير قد ذكرت أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي، يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2024، رغم أن بيب جوارديولا، مدرب السيتي، نفى هذا الأمر.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير بأن ريال مدريد سيوقع معه مجانًا في يناير المقبل.

ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني

في سياق أخر، أعلن نادي ريال مدريد تعرض لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني للإصابة بكسر إجهادي في مشط القدم اليسرى الثاني، وهو ما سيبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

وكان أوريلين تشواميني شارك بشكل أساسي في مباراة ريال مدريد أمام مضيفه برشلونة في الكلاسيكو، الذي حسمه الفريق الملكي بفوز قاتل 2-1 في قمة منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني.

وذكر ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا أوريليان تشواميني من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص وجود كسر إجهاد غير كامل في مشط القدم الثاني لقدمه اليسرى. في انتظار مزيد من التطورات".