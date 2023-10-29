لاعب ضمك ضمن قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الأحد، قائمة المحترفين لمعسكره المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر انطلاق معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شهدت قائمة المحترفين المصريين لاعب وسط فريق ضمك طارق حامد.

وضمت قائمة المحترفين كل من:

محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.

🔴 | 9 لاعبين في القائمة الأولية للمحترفين استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون 🇪🇬 أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله… pic.twitter.com/7M43zfS8VO — EFA.eg (@EFA) October 29, 2023

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا.