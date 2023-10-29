رونالدو يواصل الصدارة.. ترتيب هدافي دوري روشن

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر، تربعه على قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين، بعد نهاية الجولة الحادية عشر من المسابقة.

وانتهت منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن، السبت، والتي شهدت على فوز الهلال في الكلاسيكو على الأهلي.

ترتيب هدافي دوري روشن

يتصدر رونالدو القائمة برصيد 11 هدفًا، ويأتي في المركز الثاني الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، بالتساوي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

ويتقاسم المركز الثالث كل من الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق، مع مراد باتنا نجم الفتح؛ حيث سجل كل منهما 7 أهداف.

واحتل المركز الرابع ثنائي الهلال سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر، وكريستيان تيو لاعب الفتح، وجورج كيفين نكودو نجم ضمك برصيد 6 أهداف.

نتائج الجولة 11 من دوري روشن

شهدت منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن تحقيق الهلال الفوز بالكلاسيكو أمام الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

كذلك شهدت الجولة، انتصار النصر على الفيحاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما تعادل الاتحاد مع الحزم بنتيجة هدفين لكل منهما، وخسر الشباب بهدفين مقابل هدف أمام أبها.