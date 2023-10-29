الأهلي المصري يخسر أمام صنداونز في الجنوب إفريقي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي

حقق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي فوزًا غاليًا على ضيفه الأهلي المصري بنتيجة هدف دون مقابل، الأحد، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

سجّل ماسيكو في الدقيقة 52 هدف المباراة الوحيد ليمنح فريقه الأفضلية قبل مواجهة الإياب.

تسديدة صعبة سكنت مرمى الشناوي .. الهدف الأول لصن داونز في النادي الأهلي pic.twitter.com/A6zAPGyhnZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2023

تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

سبق أن لعب الفريقان أربع عشرة مباراة خلال سبع مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في أربعة مباريات، وتعادل الفريقان في خمس مباريات.

أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفًا، مقابل تسعة عشر هدفًا تلقتها شباكه.