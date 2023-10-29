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الدوري الفرنسي.. مبابي يقود سان جيرمان لفوز مثير على بريست

29 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لفوز مثير على مضيفه بريست 3-2.

أقيمت المباراة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

افتتح وارين زائير-إيمري التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة 16 وعزز مبابي النتيجة في الدقيقة 28.

قبل أن يقلص ستيف موني النتيجة لبريست في الدقيقة 43 ويدرك جيريمي لو دوارون التعادل لأصحاب الأرضي في الدقيقة 52.

في الدقيقة 89 احتسب الحكم ركلة جزاء لباريس سان جيرمان أخفق مبابي في تسجيلها مباشرة لكنه أكملها في شباك بريست مهدياً فريقه فوزًا ثمينًا.

رفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، في حين تجمّد رصيد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.