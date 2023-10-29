الشيخ عبدالله المطلق يطالب بالخصم من راتب “السائق المتهوّر”

طالب المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق بمعاقبة السائق المتهور بالخصم من راتبه من أجل تأديبه، داعياً من باب الرحمة والإحسان إلى تحمّل جزء من مبالغ المخالفات؛ لتشجيعه على الانضباط المروري.

ورد الدكتور عبدالله المطلق على سؤال تلقاه ‏في برنامج "فتاوى"‬ من سائلة تقول: "لديّ سائق، ولكن تصلنا مخالفاته بالسرعة، ونصحناه ولم يتوقف، فأصبحت أخصم من راتبه شهرياً ما يقارب 200 ريال للمخالفات، فهل هذا يجوز؟".

#فتاوى | سائلة تقول : لدي سائق، ولكن تصلنا مخالفاته بالسرعة، ونصحناه ولم يتوقف، فأصبحت أخصم من راتبه شهريًا ما يقارب 200 ريال للمخالفات، فهل هذا يجوز؟ الشيخ عبدالله المطلق يوجه. pic.twitter.com/HABGU8IU7T — فتاوى (@Fatawa_sa) October 29, 2023

وقال: "إذا نصحتموه وعلّمتموه واستمر في خطأه فأنتم اخصموا عليه من أجل أن يتأدّب؛ لأنه هو الذي يخطئ وأنتم الذين تُخرجون من جيوبكم"، مشيراً إلى أن المخالفات المرورية وقعت بسبب تهوّره.

‏في مقابل ذلك، حث الشيخ السائلة على الإحسان والرحمة للسائق بتحمّل جزء من قيمة المخالفات؛ وذلك لتشجيعه على الانضباط والتقيد بالأنظمة المرورية وحدود السرعة، مع التأكيد عليه أنه في حال استمراره في تهوره فليتحمل جميع أخطائه.