الدوري الفرنسي.. ليل يحرم موناكو من الصدارة

حقق ليل الفوز على ضيفه موناكو 2-صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من من مسابقة الدوري الفرنسي.

سجل كل من إيفان كافاليرو (32) وبافودي دياكيتي (42) هدفي ليل.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🔚 Nos Rouge & Blanc ont désormais les yeux tournés vers la réception de Brest dimanche prochain 👊 2⃣-0⃣ #LOSCASM pic.twitter.com/535rVAkRHa — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 29, 2023

يحتل نيس مركز الصدارة برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة يأتي باريس سان جيرمان في مركز الوصافة (21 نقطة)، وموناكو ثالثًا برصيد 20 نقطة، وليل رابعًا برصيد 18 نقطة.

في باقي المواجهات، فاز مونبلييه على تولوز 3-صفر وتعادل ميتز مع لوهافر دون أهداف.