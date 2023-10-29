أخبار الرياضة

الدوري الفرنسي.. ليل يحرم موناكو من الصدارة

29 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

حقق ليل الفوز على ضيفه موناكو 2-صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من من مسابقة الدوري الفرنسي.

سجل كل من إيفان كافاليرو (32) وبافودي دياكيتي (42) هدفي ليل.

يحتل نيس مركز الصدارة برصيد 22 نقطة وبفارق نقطة يأتي باريس سان جيرمان في مركز الوصافة (21 نقطة)، وموناكو ثالثًا برصيد 20 نقطة، وليل رابعًا برصيد 18 نقطة.

في باقي المواجهات، فاز مونبلييه على تولوز 3-صفر وتعادل ميتز مع لوهافر دون أهداف.