وزير الصحة: “التأمين الصحي الوطني” سيكون ممولًا من الدولة وسيمتد مدى الحياة ولن يكون له حد للسقف

أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، أنه سيتم البدء للتحضير في تطبيق "التأمين الصحي الوطني" اعتبارًا من منتصف العام المقبل.

وأوضح الجلاجل، خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي، ونقلته قناة "الإخبارية"، الأحد، أن هذا التأمين سيكون ممولًا من الدولة، وسيمتد مدى الحياة، ولن يكون له حد للسقف، مع توفير تغطية صحية شاملة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. كما أكد أن هذا النظام سيستمر في تغطية المواطن بغض النظر عن الإجراءات الحالية، وسيسعى لتعزيز الوقاية والمؤشرات الوطنية وزيادة متوسط عمر الإنسان.

وتوقع أن يتضاعف التأمين الصحي الخاص بالفرد إلى خمسة أضعاف خلال الفترة المقبلة، بفضل زيادة عدد السكان وحملة الإقامات المميزة والمعتمرين والسياح.

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