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سافيتش ينافس على جائزة أفضل هدف في جولة دوري روشن

29 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
الهلال والأهلي - سيرجي سافيتش
الهلال والأهلي - سيرجي سافيتش

ينافس الصربي سيرجي سافيتش، نجم الهلال، على جائزة أفضل هدف في الجولة 11 من دوري روشن لهذا الموسم.

ويدخل سافيتش المنافسة بهدفه الرائع في مرمى الأهلي خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وشهدت فوز "الزعيم" بنتيجة 3-1.

واحتاج سافيتش 45 ثانية فقط ليسجل هدفًا للهلال لحظة خروج الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي 3 أهداف تتنافس على جائزة الأفضل في الجولة 11.

وطرح الحساب الأهداف الثلاثة لاستطلاع آراء المتابعين حول الهدف الأجمل.

ويتنافس سافيتش مع الثنائي أوتافيو، لاعب النصر، وسعد بقير من أبها.

وسجل أوتافيو هدفًا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في شباك الفيحاء، خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت وانتهت بفوز "العالمي" بنتيجة 3-1.

وجاء هدف بقير في شباك الشباب من ركلة حرة مباشرة، فيما فاز أبها بالمباراة بنتيجة 2-1.