سافيتش ينافس على جائزة أفضل هدف في جولة دوري روشن

ينافس الصربي سيرجي سافيتش، نجم الهلال، على جائزة أفضل هدف في الجولة 11 من دوري روشن لهذا الموسم.

ويدخل سافيتش المنافسة بهدفه الرائع في مرمى الأهلي خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، وشهدت فوز "الزعيم" بنتيجة 3-1.

واحتاج سافيتش 45 ثانية فقط ليسجل هدفًا للهلال لحظة خروج الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي 3 أهداف تتنافس على جائزة الأفضل في الجولة 11.

🔘 سعد بقير 🇹🇳

🔘 أوتاڤيو 🇵🇹

🔘 سافيتش 🇷🇸 ⚽️ اختيارات الفريق الفنّي في الرابطة لأجمل (3) أهداف في الجولة الـ11 🔥👏. #yallaRSL pic.twitter.com/P2nNuGyggf — دوري روشن السعودي (@SPL) October 29, 2023

وطرح الحساب الأهداف الثلاثة لاستطلاع آراء المتابعين حول الهدف الأجمل.

ويتنافس سافيتش مع الثنائي أوتافيو، لاعب النصر، وسعد بقير من أبها.

وسجل أوتافيو هدفًا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في شباك الفيحاء، خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت وانتهت بفوز "العالمي" بنتيجة 3-1.

وجاء هدف بقير في شباك الشباب من ركلة حرة مباشرة، فيما فاز أبها بالمباراة بنتيجة 2-1.