رئيس “التصنيع الوطنية”: نمو الطلب وانتعاش الأسواق مستمران بالربع الرابع

قال فواز الفواز، نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة التصنيع الوطنية "التصنيع"، إن نتائج أرباح الشركة للربع الثالث من العام الجاري جاءت جيدة، وكذلك الأداء المتعلق بالإنتاج والمبيعات، وإن كانت الأسعار لا تزال تحت ضغوط كبيرة، ولم تشهد تحسناً، لكن نتائج الأرباح تحسنت بفضل عوامل عديدة.

وأكد الفواز في مقابلة مع "العربية"، الأحد، أن النتائج المهمة التي حققتها الشركة لعبت فيها إدارة الأصول دوراً مهماً، حيث عملت الشركة على تقليل التكاليف المالية وإدارة تحسين الإنتاج بكفاءة، كما أن الانخفاض في أسعار المدخلات في الصناعات الأولية، لعب دوراً مهماً في النتائج التي تحققت.

وتابع: استفدنا من زيادة كمية المبيعات، حيث حققنا مبيعات جيدة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى زيادة في كيمات الإنتائج، وهذا مؤشر على تحسن السوق وعلى أن الطلب بدأ ينمو بصورة تدريجية كذلك، ولكن ليس بالصورة المتوقعة.

وأشار الفواز إلى أن المؤشرات حول الربع الرابع من العام الجاري، تشير إلى أن نمو الطلب وانتعاش الأسواق سيكون مشابهاً لما حصل في الربع الثالث، مستدركاً أن شهر ديسمبر، قد يحمل بعض الضغوط على المستهلكين الذي سيقللون من كمية الطلبات، نظراً لمتطلبات القوائم المالية وإدارة المخزون، وفي القوت نفسه، سيعمل المصنعون على تقليل الإنتائج.

إقرأ أيضًا:

خبير في التجارة الدولية: انضمام المملكة لمجموعة “البريكس” سيعود بالفائدة على دول المجموعة