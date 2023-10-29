تعادل مثير بين دورتموند وفرانكفورت في مباراة من 6 أهداف

حوّل بوروسيا دورتموند تأخره أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت إلى تعادل مثير مثير بنتيجة 3-3 في مباراة الفريقين التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

تقدم آينتراخت فرانكفورت بهدف المصري عمر مرموش في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 24.

وقلص بوروسيا دورتموند الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق مارسيل سابيتزر في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأدرك دورتموند التعادل عن طريق يوسوفا موكوكو في الدقيقة 54، لكن الجزائري فايز شعيبي أعاد التقدم لمصلحة فرانكفورت في الدقيقة 68.

ولم يهنأ فرانكفورت بتقدمه طويلا، بعدما أحرز جوليان براندت الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 82.

ويأتي هذا التعادل ليعرقل صحوة دورتموند، الذي فاز في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، ويبعده خطوة عن صراع المقدمة في البطولة هذا الموسم.

وبقي دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، في حين ارتفع رصيد فرانكفورت إلى 14 نقطة في المركز السابع.