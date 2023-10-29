جوندوجان بعد خسارة الكلاسيكو: يجب أن نتخذ خطوة للأمام

طالب إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة، زملاءه برد فعل قوي بعد الخسارة على يد الغريم ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وشارك جوندوجان في مباراة الكلاسيكو التي حسمها ريال مدريد بنتيجة 2-1 مساء أمس السبت في قمة مباريات الجولة 11 من الليجا.

ورغم تقدم برشلونة بهدف جوندوجان إلا أن ريال مدريد حوّل تأخره إلى فوز بفضل ثنائية جود بيلينجهام.

وقال جوندوجان، اليوم الأحد عبر حسابه على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "يا لها من نتيجة غير ضرورية، إنها محبطة للغاية. يجب أن نقوم بخطوات كبيرة والتعلم منها".

وأوضح جوندوجان، في تصريحات إضافية لشبكة "دي إيه زد إن"، "لا أريد قول أي شيء خاطئ، لكني كنت في غرفة تغيير الملابس وبالطبع كان الجميع يشعر بخيبة أمل، ولكن تحديدا بعد مثل هذه المباراة الكبيرة أريد أن أرى المزيد من الإحباط، المزيد من الغضب، المزيد من خيبة الأمل".

وتابع النجم الألماني الذي انضم إلى برشلونة هذا الصيف بعد الفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي الموسم الماضي "هذه هي المشكلة، يجب أن يكون هناك المزيد من العواطف، خاصة إذا خسرت، يجب أن ترد، وأن تغضب".

وواصل "كلاعب لديه خبرة أرى أنه من مسؤوليتي أن أتأكد ألا يتقبل الفريق مثل هذه الأمور ببساطة".

واختتم "يجب أن نتخذ خطوة للأمام في هذه المنطقة وإلا سيبتعد ريال مدريد أو جيرونا. لم أحضر إلى هنا لخسارة مثل هذه المباراة، أو أترك الفجوة تتسع".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد ووصيفه جيرونا (كلاهما يملك 28 نقطة).