وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره بلوكسمبرغ

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية ‎والشؤون الأوروبية لدوقية لوكسمبرغ جان أسلبورن.

وثمّن وزير الخارجية خلال الاتصال، قرار لوكسمبرغ بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جرى التأكيد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، ويساهم في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

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