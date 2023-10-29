ليفركوزن يستعيد صدارة الدوري الألماني من بايرن ميونيخ

استعاد باير ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره فرايبورج بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الجولة التاسعة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

افتتح فلوريان فيرتز التسجيل لمصلحة ليفركوزن في الدقيقة 36، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز نوح أتوبولو، حارس مرمى فرايبورج الشاب، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60.

وقلص فرايبورج الفارق بواسطة مانويل جولد في الدقيقة 70، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل في الثلث ساعة الأخير.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز الأول، بعد أن كان بايرن ميونيخ احتله مؤقتًا بـ23 نقطة بفوزه أمس على دارمشتات.

وحقق ليفركوزن فوزه الثامن في الموسم الجاري من الدوري الألماني، مقابل تعادل وحيد دون أن يتلقى أي خسارة.

أما فرايبورج فبقي رصيده عند 13 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

من جانبه، تكبّد فرايبورج الخسارة الرابعة هذا الموسم.