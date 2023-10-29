إنتر ميلان يوقف انتصارات روما في الدوري الإيطالي

أوقف إنتر ميلان سلسلة انتصارات ضيفه إيه إس روما في الدوري الإيطالي، بعدما فاز عليه بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

ونصّب الفرنسي الشاب ماركوس تورام نفسه بطلًا للمباراة بتسجيله هدف إنتر ميلان الوحيد في الدقيقة 81.

وحقق النيراتزوري فوزه الثامن في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس، الذي كان خطف المركز الأول مؤقتًا بفوزه على هيلاس فيرونا.

في المقابل، توقف رصيد روما عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وجاءت الخسارة بعد سلسلة من 3 انتصارات متتالية من أصل 4 انتصارات حققها الفريق منذ بداية الموسم.