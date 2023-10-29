خلع في الكتف يبعد لاعب لايبزيج لعدة أسابيع

أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم الأحد، أن داني أولمو، لاعب الفريق، تعرض لإصابة بخلع في الكتف، ما يبعده عن المشاركة لعدة أسابيع، دون تحديد مدة معينة.

وتعرض اللاعب الإسباني الدولي للإصابة في مباراة كولن، التي أقيمت مساء أمس السبت وانتهت بفوز لايبزيج بسداسية نظيفة.

وشارك أولمو كبديل في الدقيقة 64، لكنه اضطر للخروج بعدها بـ7 دقائق فقط بعد كرة مشتركة مع لوكا كيليان لاعب كولن.

وأصدر لايبزيج بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه "كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها أولمو مساء أمس وصباح اليوم أنه لا يعاني من أي كسور، وسيغيب اللاعب عن مباريات لايبزيج لعدة أسابيع".

وعاد أولمو لتوه للفريق بعدما غاب لأكثر من شهر بسبب إصابة أخرى في الركبة.