الوداد يقترب من بلوغ نهائي الدوري الأفريقي على حساب الترجي

اقترب الوداد البيضاوي المغربي من التأهل إلى الدور النهائي من البطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى، بعدما انتزع فوزًا صعبًا من ضيفه الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في الدار البيضاء في ذهاب الدور نصف النهائي.

وجاء هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 59 عن طريق هشام بوسفيان .

وأسفرت هجمات الوداد المتتالية عن تسجيل هدف الفوز، عندما لعب هشام بوسفيان كرة عرضية خادعة من الجانب الأيسر مرت من الجميع قبل أن تسكن الزاوية العكسية لمرمى معز بن شريفية، حارس مرمى الترجي.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب بتونس يوم الأربعاء المقبل.

ويحتاج الترجي للفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب للتأهل للنهائي، في المقابل يكفي الوداد التعادل بأي نتيجة ليتأهل لذات الدور.

في الجهة المقابلة، يواجه المتأهل من هذه المباراة في الدور النهائي، المنتصر من نصف النهائي الآخر الذي يجمع الأهلي المصري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

وانتصر صنداونز بنتيجة 1-0 على أرضه في مباراة الذهاب، لكن الحسم سيكون في مباراة الإياب، المقرر إقامتها في القاهرة يوم الأربعاء المقبل.