رئيس بورندي: نعلن دعمنا استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض

استقبل الرئيس ايفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بوروندي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عن شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية بوروندي لملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم عام 2034.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.

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