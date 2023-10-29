ارتفاع حصيلة السعودية في دورة الألعاب العالمية القتالية إلى 47 ميدالية

رفعت المملكة العربية السعودية رصيدها في دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" التي تستضيفها قاعة أرينا بجامعة الملك سعود، إلى 47 ميدالية.

جاء ذلك بعد أن حقق ثلاثي الملاكمة التايلندية "البارالمبية"، علي الناصر الميدالية الذهبية، وعبدالعزيز العيوني الفضية، وحسناء النجم فضية "السيدات".

من جهتها، تأهلت اللاعبة هتان السيف إلى نهائي وزن تحت 45 كجم، والبراء العامودي إلى نهائي وزن تحت 57 كجم، وعناد باعويضان إلى نهائي وزن تحت 75 كجم، بعد تخطيهم منافسات الدور نصف النهائي للملاكمة التايلاندية.

وتختتم غدًا الإثنين منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية بإقامة النهائيات السافات في أوزان تحت 70 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 52 كجم القتالي للسيدات، وتحت 70 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 85 كجم للسافات القتالي للرجال، إلى جانب نهائي الفرق المختلطة للقتال بالعصا.

كما تختتم منافسات التايكوندو، حيث ستقام المباريات النهائية لمنافسات البومزا الفردية للرجال والسيدات ونهائي الكيروجي للثنائي المختلط.

ويشهد اليوم الختامي للدورة أيضًا نهائيات منافسات الملاكمة التايلاندية، حيث ستقام المباريات النهائية لأوزان تحت 57، وتحت 63.5، وتحت 67، وتحت 71، وتحت 75، وتحت 81، وتحت 91 كجم للرجال، وتحت 45، وتحت 48، وتحت 51، وتحت 54، وتحت 57، وتحت 60، وتحت 63.5 كجم للسيدات.

فيما ستختتم لعبة الكيندو غدًا بعروض الكيندو كاتا، والفرق المختلطة، والكوك بوب الكورية، والكيندو أيادو جودو، والماستر للسيدات والرجال.