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ميلان يهدر الفوز على نابولي في الدوري الإيطالي

30 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
ميلان ونابولي
ميلان ونابولي

أهدر إيه سي ميلان الفوز على مضيفه نابولي، واكتفى بالتعادل معه بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بين الفريقين مساء الأحد لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان بهدفين في الشوط الأول عن طريق الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو في الدقيقتين 22 و31.

لكن نابولي صنع "ريمونتادا" بإحرازه هدفين هو الآخر، حملا توقيع الثنائي ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري في الدقيقتين 50 و63 على التوالي.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام يوفنتوس في الجولة الماضية.

وظل ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، ونقطة واحدة عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، رفع نابولي، حامل اللقب، رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع.