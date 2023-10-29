ميلان يهدر الفوز على نابولي في الدوري الإيطالي

أهدر إيه سي ميلان الفوز على مضيفه نابولي، واكتفى بالتعادل معه بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بين الفريقين مساء الأحد لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان بهدفين في الشوط الأول عن طريق الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو في الدقيقتين 22 و31.

لكن نابولي صنع "ريمونتادا" بإحرازه هدفين هو الآخر، حملا توقيع الثنائي ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري في الدقيقتين 50 و63 على التوالي.

ميلان يتقدم 2-0 نابولي يعود ويتعادل 2-2 شاهد أهداف المباراة#نابولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/j8nh0MTiJU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 29, 2023

وفشل ميلان في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام يوفنتوس في الجولة الماضية.

وظل ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، ونقطة واحدة عن يوفنتوس، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، رفع نابولي، حامل اللقب، رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع.