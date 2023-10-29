الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت عن بعض مناطق قطاع غزة

قال التلفزيون الفلسطيني، اليوم الأحد، إن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت في مناطق شمال قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام في الوقت نفسه إن مناطق شمال شرق القطاع تتعرض لقصف مكثف. وكانت خدمات الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت قد عادت تدريجيا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بعد توقفها بشكل شبه تام منذ يوم الجمعة.

وقال مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست" إن إسرائيل أعادت خدمات الانترنت والاتصالات في قطاع غزة تحت ضغط أميركي. وقال المسؤول الأميركي "بعد قطع الاتصالات يوم الجمعة، ضغطت الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية لإعادة تشغيلها".